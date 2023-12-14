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16:23 14.12.2023

Скепсис про військові перспективи України набирає сили, але він загрожує небезпечними наслідками, - Кулеба

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Скепсис про військові перспективи України набирає сили, але він загрожує небезпечними наслідками, - Кулеба

Скептичні голоси, які сумніваються в перспективах України, набирають сил із настанням чергової воєнної зими, однак такий песимізм може мати небезпечні наслідки, зазначає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в статті для американського видання Foreign Affairs.

"Скептичні голоси, що сумніваються в перспективах України, набирають сили. Не на дипломатичних переговорах чи військових планувальних сесіях, але радше в медіа й експертному середовищі. Більшість із них не виступають відкрито за те, щоб Україна припинила боротьбу, але їхній песимізм, підкріплений нібито прагматичними аргументами, становить явну загрозу небезпечних та хибних стратегічних наслідків", - написав Кулеба в статті, текст якої також розміщений на сайті МЗС України в четвер.

Міністр зазначає, що такий песимізм невиправданий, "і було би помилкою дозволити поразницьким настроям визначати нашу подальшу стратегію". "Українська перемога потребуватиме стратегічної витримки та бачення - а кожен метр звільненої землі потребує величезної пожертви наших військових - але немає сумніву, що перемога досяжна", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що за роки війни РФ підвищила ставки до рівня, на якому напіврішення вже неможливі. "Будь-який результат, крім цілковитої поразки Росії в Україні, матиме проблемні наслідки, і не лише для моєї країни - він спричинить глобальний хаос, який загрожуватиме Сполученим Штатам і їхнім союзникам. Авторитарні правителі й агресори по всьому світові пильно стежать за результатами путінської воєнної авантюри. Будь-який його успіх, навіть частковий, заохотив би їх до аналогічних дій. Водночас його поразка зробить очевидною марність подібних авантюр", - наголосив міністр.

Очільник відомства також застеріг від перспективи заморожування конфлікту і встановлення режиму припинення вогню. "Припинення вогню стане винагородою для Росії за агресію. Замість завершення війни воно просто поставить бойові дії на паузу до часу, коли Росія буде готова до нового просування вперед", - наголосив Кулеба.

Він також нагадав, що у 2014-2022 рр. Україна провела близько 200 раундів переговорів із РФ у різних форматах, і за цей час було 20 спроб встановити режим припинення вогню. "Україна дійсно пішла на низку болісних поступок. Чим це завершилося? Повномасштабним нападом Росії 24 лютого 2022 року. Казати зараз про те, що Україна має зробити перший крок - аморально та наївно", - наголосив міністр.

Кулеба також зазначив, що підтримка України в боротьбі за свободу не є і ніколи не була благодійністю, і "кожен долар, інвестований в обороноздатність України, приніс суттєві безпекові дивіденди країнам, які нас підтримали". Міністр зазначив, що американська підтримка становила близько 3% річного військового бюджету США, і більшість цих грошей справді залишилися в країні та пішли на фінансування американської оборонної промисловості.

"Сполучені Штати витратили десятиріччя та сотні мільярдів доларів, створюючи та захищаючи міжнародний порядок, який здатен підтримувати та боронити демократію та ринкові економіки, а отже - безпеку та благополуччя американців. Зараз було би вкрай нерозумно відмовитися від цих інвестицій. Якщо демократії дозволять впасти в Україні, супротивники США розглядатимуть це як слабкість і сигнал про те, що агресія дає бажані результати. У такому разі цінник захисту національних інтересів США в умовах таких загроз зросте у рази та буде значно вищим за цінник підтримки України нині, не кажучи вже про десятиліття глобальної турбулентності з непевними наслідками", - наголосив Кулеба.

При цьому, за його словами, жодна країна у світі не прагне миру більше, ніж Україна. "Саме Україна платить високу ціну за цю війну... Але навіть враховуючи всі страждання, втому та труднощі, українці не збираються здаватися або йти на мир за будь-яку ціну... Західні аналітики, які закликають Україну погодитися на негайне припинення вогню чи невигідні умови, просто нехтують думками українців", - зазначив міністр.

Він заявив про хибність наративів про "виснаження" і неприпустимість обманюватися вірою в нібито бажання Москви до чесного вирішення конфлікту за столом переговорів. "Вибір на користь прийняття територіальних зазіхань Путіна та винагороди за агресію був би визнанням поразки, яке зрештою дорого обійшлося б Україні, Сполученим Штатам та їхнім союзникам, а також усій глобальній архітектурі безпеки. Звісно, триматися курсу непросто. Але ми знаємо, як перемагати, і ми переможемо", - резюмував Кулеба.

Теги: #військові #перспективи #кулеба

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