Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до союзу

Голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола заявила на саміті ЄС, що Україна і Молдова виконали необхідні критерії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"За останні півтора року Україна швидко просунулася в досягненні всіх своїх цілей, ухваливши необхідне законодавство і реформи, навіть у найважчих умовах. Те ж саме справедливо і для Молдови. Настав час виконати нашу обіцянку, щоб продемонструвати єдність і солідарність. Проявити сміливість і рішучість, щоб показати, що це може бути безпрограшною ситуацією для всіх. Відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою є наступним кроком", - сказала голова ЄП у четвер у Брюсселі в традиційній промові перед європейськими лідерами.

Наголосивши, що "декому за цим столом нелегко" прийняти таке рішення, вона запевнила, що воно "не спричинене політичною доцільністю".

"Це рішення ґрунтується на заслугах, на повазі до наших критеріїв, на тому, що в кожної нації свій шлях до об'єктивних цілей, які ми перед нею ставимо. Глобальна геополітична ситуація означає, що за бездіяльність доведеться платити", - продовжила Мецола, зазначивши, що ЄС не має "закривати вікно можливостей".

За її словами, Євросоюз перебуває "на порозі чергового історичного моменту".

Говорячи про підготовку цих країн-кандидатів до вступу в ЄС, вона пообіцяла, що Європарламент готовий зробити свій внесок у цю роботу.

"Зовсім нещодавно ми підписали між нашими парламентами оновлений меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії. Це практичний спосіб, яким ми, Європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до майбутнього вступу до ЄС", - повідомила Мецола.

Вона додала, що те ж саме стосується і Кишинева. Програми підтримки демократії та тісне партнерство ЄП із молдовським парламентом, сказала Мецола, "вже довели свою цінність для європейського шляху Молдови".

"Розширення - це наша найсильніша геополітична, стратегічна та орієнтована на майбутнє інвестиція. Його перетворювальна здатність - це те, що ми всі добре знаємо. Розширення на основі заслуг зміцнює наш континент, наш союз і наш спосіб життя", - вважає голова ЄП.

Водночас, заявила Мецола, необхідно продовжувати надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні під час ускладнення ситуації. "Це не тільки моральне зобов'язання, а й стратегічне. Також стратегічно важливо дійти до угоди щодо нової допомоги Україні в EUR50 млрд, за яку Європейський парламент проголосував у жовтні", - наголосила голова ЄП.