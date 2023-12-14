Саміт ЄС розпочався. Мішель не вийшов до преси перед його початком

У Брюсселі із затримкою в півтори години розпочалося засідання Європейської ради, на якому лідери Європейського Союзу мають ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство.

Раніше очікувалося, що засідання розпочнеться о 10:00 четверга. Однак лідери взяли час для проведення переговорів, що стало причиною затримки.

Відповідно до порядку денного президента Європейської ради Шарля Мішеля, з 10:00 він разом із президентами Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем мали зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як відомо, Орбан виступає проти ухвалення лідерами ЄС політичного рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

Президент Європейської ради не вийшов із традиційним словом до преси перед засіданням Європейської ради.