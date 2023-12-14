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12:35 14.12.2023

Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

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Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний у необхідності зробити наступний крок у процесі розширення для України, ухваливши рішення про початок переговорів про членство.

Це випливає з його слів, які він сказав у четвер у Брюсселі після прибуття на засідання Європейської ради.

"Особливо у випадку з Україною ми думаємо, що це необхідний сигнал, що ми підтримуємо діяльність українців, спрямовану на те, щоб виконати всі необхідні заходи, які ми просили виконати... Ми підтримуємо всі пропозиції Європейської комісії", - сказав Шольц.

При цьому канцлер висловив упевненість у необхідності проведення дискусії про розширення. "Ми маємо зробити прогрес у цих процесах вступу, які у нас є. Це рішення Європейського Союзу про те, що ми готові до розширення, обговорюючи це із Західними Балканами, з Молдовою, Україною і Грузією", - наголосив він.

Теги: #україна #шольц_олаф

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