Армія РФ за добу випустила пів тисячі снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Армія РФ за добу випустила півтисячі снарядів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення, повідомив оперативну інформацію станом на 06.00 четверга голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 114 обстрілів, випустивши 536 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що "через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі, бізнес-центр у Херсоні.