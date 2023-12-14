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07:34 14.12.2023

Війська РФ перебільшують своє просування на фронті

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Війська РФ перебільшують своє просування на фронті

Російські джерела поширюють необґрунтовані і спотворені твердження про успіхи і просування сил РФ на фронті, які не збігаються з перевіреними даними геолокацій, повідомляється в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що карта "заявленого російського контролю над українською територією" ISW відображає всі твердження постійних джерел ISW, включно з найбільш максималістськими та малоймовірними. І ця карта бойових дій часто істотно відрізняється від шару карти "оцінюваних російських досягнень".

Цей феномен особливо очевидний в останньому контрольному дослідженні ISW карт місцевості, що показують Авдіївку і місто Донецьк, де межі "російських претензій" розташовані на 3,5 кілометра ближче до Авдіївки, ніж показують геолоковані дані.

В огляді стверджується, що російський Генеральний штаб дедалі частіше вимагає позитивних звітів від командирів на передовій, а російські військові, можливо, чинять тиск на командирів нерегулярних збройних формувань та інші джерела, щоб ті надали такі ж позитивні звіти.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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