14 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 659 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 659 RUSSIAN AGRESSION

14 грудня відзначають День квантової механіки, Міжнародний день мавп, День підкорення Південного полюса.

В Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна і Калиника.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - пам'ятна дата України, яка відзначається щорічно 14 грудня.

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях - аварія на Чорнобильській АЕС.

З метою гідного відзначення мужності, самовідданості та високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і на підтримку ініціативи громадських організацій та Міністерства праці та соціальної політики України, 10 листопада 2006 року Указом Президента України № 945/2006 і було засновано сьогоднішню пам'ятну дату - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (друга назва свята - "День ліквідатора").

Дата святкування - 14 грудня - день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Ще цього дня:

1901 - У Лондоні проведено перший турнір із настільного тенісу;

1911 - Людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягла місця, де, за розрахунками, мав бути полюс. Через 35 днів того ж місця пішки досягла експедиція Роберта Скотта;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР;

1935 - Прем'єрою оперети Й.Штрауса "Летюча миша" в приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети (до 1967 - театр музичної комедії);

1939 - У зв'язку з нападом на Фінляндію СРСР виключено з Ліги Націй;

1950 - Засновано Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 - Членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія.

1960 - У Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

1962 - Американська автоматична міжпланетна станція "Маринер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери;

1994 - Першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України "Міжнародного "Слов'янського Каналу";

2009 - У центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять святих мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха, які жили в Єгипті і постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана в 3 столітті. За переказами, під час гонінь християнин Аполлоній, злякавшись страждань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його одяг і принести жертву ідолам. Однак Филимон несподівано оголосив про те, що сам вірить у Христа. Аполлоній розкаявся і відкрито сповідував свою віру.

Обох святих після суворих тортур стратили. До мук християн доклав рук язичник Аріан. Пізніше він розкаявся і прийняв хрещення разом зі своїми охоронцями, старшим з яких був Феотих. Усіх їх язичники вбили за відступництво.

Іменини: Миколай, Филимон.