Напередодні засідання Євроради Зеленський провів телефонну розмову з Туском

Перебуваючи в Осло, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском напередодні засідання Європейської ради.

"Привітав мого друга з призначенням на посаду глави уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, які сприятимуть єдності всієї європейської спільноти", - написав президент у своєму Телеграм-каналі.

"Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом - Україна і Польща. Переконаний, що з новим урядом Польщі прискоримо вирішення всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що під час розмови "погодили графік подальших контактів. Запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої можливості".

