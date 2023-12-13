У районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, оборона міста триває - Тарнавський

Українські військові відбили 11 ворожих атак на мар'їнському напрямку, водночас у районі Мар'їнки окупанти накопичують сили для штурмів, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в середу ввечері.