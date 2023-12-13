Події

17:15 13.12.2023

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

1 хв читати
До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

До кінця року ЄС відправить Україні 500 тис. боєприпасів і в 2024 році буде поставлено обіцяний Євросоюзом 1 млн снарядів, заявив журналістам високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності.

"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав високопоставлений чиновник.

Він підтвердив, що в постачанні обіцяного 1 млн буде "невелика затримка".

Крім того, чиновник зазначив, що ЄС також працює з іншими партнерами, про що не завжди публічно відомо, "над отриманням деяких снарядів з інших країн, у яких вони є".

Теги: #україна #єс #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 13.12.2023
Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

16:30 13.12.2023
12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

15:24 13.12.2023
Лідери країн Північної Європи підтримають Україну наступного року

Лідери країн Північної Європи підтримають Україну наступного року

15:09 13.12.2023
Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною

Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною

14:15 13.12.2023
Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

14:14 13.12.2023
Зеленський: Україна не може програти, тому що держава - єдине, що в нас є

Зеленський: Україна не може програти, тому що держава - єдине, що в нас є

14:12 13.12.2023
Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

14:09 13.12.2023
Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

Мішель - лідерам ЄС у листі-запрошенні на саміт: Маємо ухвалити сміливі рішення й виконати зобов'язання щодо України

12:07 13.12.2023
Купівля російських слябів є підтримкою режиму агресора і російського ВПК, потрібно заборонити їх постачання до ЄС у 2024 р. - СЕО "Метінвесту"

Купівля російських слябів є підтримкою режиму агресора і російського ВПК, потрібно заборонити їх постачання до ЄС у 2024 р. - СЕО "Метінвесту"

08:41 13.12.2023
У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Напередодні саміту Європарламент проголосував резолюцію із закликом до лідерів ЄС розпочати з Україною переговори про вступ

Якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів з Україною, це означатиме, що Путін наклав вето на це рішення - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч із королем Норвегії Гаральдом V

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Російські атаки із середини липня пошкодили 105 об'єктів портової інфраструктури - АМПУ

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

Відпочинок в Україні підтримують 78% опитаних - дослідження

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Мінкультури внесло до переліку елементів культурної спадщини приготування голубців і вишивку обухівського рушника

Правоохоронці здійснили обшуки в офісах КП "Київавтошляхміст" і підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА