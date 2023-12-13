До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

До кінця року ЄС відправить Україні 500 тис. боєприпасів і в 2024 році буде поставлено обіцяний Євросоюзом 1 млн снарядів, заявив журналістам високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності.

"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав високопоставлений чиновник.

Він підтвердив, що в постачанні обіцяного 1 млн буде "невелика затримка".

Крім того, чиновник зазначив, що ЄС також працює з іншими партнерами, про що не завжди публічно відомо, "над отриманням деяких снарядів з інших країн, у яких вони є".