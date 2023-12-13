Події

16:22 13.12.2023

Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

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Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що другий зенітно-ракетний комплекс "Петріот", наданий Україні Німеччиною, буде розгорнутий в Україні в поточному році, повідомляє німецьке видання Aussiedlerbote.

Крім того, за його словами, Україні буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для військовослужбовців, а також електрогенератори. "Усе це вкрай необхідно. Тому що Росія тепер повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Виробництво російської зброї йде повним ходом", - зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини зауважив, що президент РФ Володимир Путін розраховує на послаблення міжнародної підтримки України і зазначив, що "не можна заперечувати небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати".

 

Теги: #німеччина #patriot

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