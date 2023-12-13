Лідери країн Північної Європи підтримають Україну наступного року

Лідери країн Північної Європи на пресконференції після саміту країн Північної Європи та України в Осло підтвердили свою підтримку України на наступний рік.

Так, прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір заявила, що Ісландія, яка поставила раніше Україні польовий госпіталь, посилить свою підтримку у 2024 році.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що "Путін не повинен виграти цю війну". За її словами, Данія надасть Україні протягом кількох років 8 млрд євро.

"Ми будемо підтримувати боротьбу України стільки, скільки потрібно", - наголосила вона.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, зі свого боку, що "ми маємо серйозно ставитися до виробництва озброєнь, щоб ми були готові на майбутнє".