Донатять на ЗСУ з кожної зарплати 46% українців, це більше ніж на початку року - соцопитування Viber

Майже половина (46%) українців роблять донати на Збройні сили України регулярно, з кожної своєї зарплати, що на дев'ять відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2023 року, свідчать результати опитування, проведеного компанією Rakuten Viber у грудні поточного року.

"Результати показали, що в грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ: 46% роблять це планово з кожної зарплати, 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат, і ще 6% перераховують щодня потроху. До того ж 25% респондентів допомагають в інший спосіб, а 4,5% уже служать у ЗСУ. Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що під час аналогічного опитування в лютому 2023 року регулярно з кожної зарплати донатили 37% респондентів (показник відтоді зріс на 9 відсоткових пунктів), допомагали в інший спосіб 29% (показник упав на 4 відсоткові пункти), після обстрілів донатили 16,5% (показник упав на 2,5 відсоткового пункту), донатять щодня потроху 6% (показник незмінним). Заявляли, що служать у ЗСУ, 6,5% (показник упав на 1,5 відсоткового пункту), і що не бачать сенсу в донатах 5% (показник упав на 1 відсотковий пункт).

Дослідження проводилося шляхом анонімного онлайн-опитування, вибірка - понад 53 тис респондентів.