Події

10:16 13.12.2023

Проводяться слідчі дії в Київському метрополітені, "Метробуді" та структурах КМДА у зв'язку з затопленням тунелю метро

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Проводяться слідчі дії в Київському метрополітені, "Метробуді" та структурах КМДА у зв'язку з затопленням тунелю метро

Слідчі поліції Києва в середу розпочали одночасні обшуки в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних підприємствах міста і на приватному підприємстві, повідомляє Відділ комунікації столичної поліції.

"Мета - перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, унаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Під час повітряної тривоги закриті для проїзду станції метро були прихистком для киян і гостей міста. Крім того, через аварію в метрополітені тисячі людей змушені шукати інші способи пересування столицею.

Водночас поліція вживає всіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду та полегшення пересування киян.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

 

Теги: #метро #київ #поліція

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