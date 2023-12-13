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10:11 13.12.2023

Дії РФ узимку будуть спрямовані на ослаблення підтримки України Заходом, а не на досягнення оперативних цілей - ISW

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Дії РФ узимку будуть спрямовані на ослаблення підтримки України Заходом, а не на досягнення оперативних цілей - ISW

Російські наступальні операції на сході України поточної зими спрямовані на ослаблення підтримки України з боку Заходу, а не на досягнення якихось безпосередніх оперативних цілей, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дані розвідки США.

"Американська розвідка оцінила, що російські наступальні операції на сході України спрямовані на ослаблення підтримки України з боку Заходу, але призвели лише до важких втрат з боку Росії та до відсутності значущих в оперативному плані успіхів Росії на полі бою. Ця оцінка високих втрат Росії та відсутності оперативних значущих вигод Росії узгоджується з оцінкою ISW", - ідеться в повідомленні.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Андрієн Вотсон зазначає, що Росія вважає, що військовий "глухий кут" узимку виснажить підтримку України з боку Заходу й дасть російським військам перевагу, незважаючи на високі російські втрати та постійну нестачу в РФ навченого персоналу, боєприпасів і обладнання.

За оцінками ISW, російські війська намагалися повернути собі ініціативу на театрі воєнних дій в Україні від середини листопада 2023 року і тепер, імовірно, перейшли до наступальних операцій на кількох ділянках фронту в період найскладнішої погоди в прагненні перехопити й утримати ініціативу.

"Зростання дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після порівняно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області були передбачувані та, можливо, враховані в розрахунках російського командування. Кремль організовує тривалі інформаційні операції, спрямовані на стримування західної безпекової допомоги Україні, і російське командування, можливо, вирішило, що ці інформаційні операції дають дедалі більшу віддачу і що російські військові зусилля з перехоплення ініціативи можуть спровокувати подальші дебати Заходу щодо допомоги Україні", - зазначають в ISW.

Повідомляється також, що російське військове командування проводило наступальні операції і з урахуванням внутрішньополітичних цілей, і внутрішня динаміка Кремля може впливати на рішення російських військових про поточні російські наступальні операції.

За даними ISW, російські війська у вівторок, 12 грудня, провели наступальні операції на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, у Донецькій області в районі Бахмута й Авдіївки, на захід та на південний захід від міста Донецьк, уздовж кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.

 

Теги: #війна #isw

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