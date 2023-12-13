Події

08:25 13.12.2023

Ворог випустив 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених

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Ворог випустив 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 113 обстрілів, випустивши 606 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. 6 осіб дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що по місту Херсон ворог випустив 38 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і підприємство в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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