Події

08:12 13.12.2023

ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

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ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

Бійці Сил спеціальних операцій ліквідували ворожу розвідувальну групу поблизу Авдіївки, повідомляють ССО.

"Авдіївський напрямок: снайпери ССО знищили ворожу розвідувальну групу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час нічного спостереження біля Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони.

"Оператори ССО відкрили вогонь по противнику і зупинили його. Втрати ворога склали чотири одиниці живої сили", - зазначили в спецслужбі.

 

 

 

Теги: #авдіївка #ссо

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