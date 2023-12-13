ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

Бійці Сил спеціальних операцій ліквідували ворожу розвідувальну групу поблизу Авдіївки, повідомляють ССО.

"Авдіївський напрямок: снайпери ССО знищили ворожу розвідувальну групу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час нічного спостереження біля Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони.

"Оператори ССО відкрили вогонь по противнику і зупинили його. Втрати ворога склали чотири одиниці живої сили", - зазначили в спецслужбі.