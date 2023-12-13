Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Українська ППО ліквідувала 10 балістичних ракет і 10 БПЛА, які атакували в ніч на середу Київ, повідомляють Повітряні сили.

"Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли в напрямку міста Київ за балістичною траєкторією, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", - ідеться в повідомленні.

Також зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Усі десять - знищені силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

У відомстві зазначили, що тип ракет може бути встановлений тільки після вивчення уламків відповідними службами.

У ПС додали, що окупанти атакували безпілотниками типу "Shahed" із району Балаклави (окупований Крим).

Майже всі ворожі БПЛА збиті в Одеській області - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".Джерело: