Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

Кількість поранених унаслідок нічної атаки російських окупантів Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждалу особу, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що всім надано медичну допомогу.

У КМВА уточнили, що інформації про загиблих немає.

У відомстві додали, що дані оперативно оновлюються та уточнюються.