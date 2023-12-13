Події

07:00 13.12.2023

Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

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Кількість поранених унаслідок нічної атаки російських окупантів Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждалу особу, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що всім надано медичну допомогу.

У КМВА уточнили, що інформації про загиблих немає.

У відомстві додали, що дані оперативно оновлюються та уточнюються.

 

 

 

Теги: #атака #київ #поранені

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