13 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 658 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 658 RUSSIAN AGRESSION

13 грудня відзначають Міжнародний день скрипки, День різдвяного светра.

У Бразилії: День моряка, на Мальті - День республіки.

1949 року в Ізраїлі було створено службу зовнішньої розвідки "Моссад".

У 2004 Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча".

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.

Католицька церква - День святої Люції.

Ще цього дня:

1913 - Урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький;

1917 - Курултай проголосив Кримську Народну Республіку;

1917 - Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот;

1942 - Футболіст паризького "Расінгу" Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди "Обрі" (світовий рекорд для професійного футболу). Матч закінчився з рахунком 32:0;

1958 - Американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Гордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин у космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані;

1992 - В Единбургу завершилася триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на якій було ухвалено компромісні рішення з усіх найбільш важливих спірних питань: суму внесків найбідніших країн - Іспанії, Ірландії, Греції та Португалії - було зменшено з урахуванням їхніх економічних можливостей, узгоджено низку економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти до валютного Європейського Союзу перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об'єднану Європу;

1994 - У Массачусетському технологічному інституті (США) відбулася перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web, створеного як міжнародна асоціація для розроблення та розповсюдження уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерс-Лі.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста, які постраждали за віру на початку 4 століття в Севастії. Першим прийняв муки пресвітер Аравійської церкви Авксентій, якого язичники ув'язнили в темницю. Воєначальник Євстратій, коли побачив його стійкість, вирішив відкрито сповідуватися, за що його піддали тортурам. Обох мучеників стратили. Після цього про свою віру в Христа заявили також простолюдин Мардарій і молодий воїн Орест. Їх також засудили до смерті.

Іменини: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.