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01:18 13.12.2023

Умеров пояснив, що означають зобов'язання партнерів про передачу навесні F16 для України

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Умеров пояснив, що означають зобов'язання партнерів про передачу навесні F16 для України

Міністр оборони України Рустем Умеров пояснив, як слід розуміти зобов'язання партнерів передати Україні майбутньої весни винищувачі F16.

"У короткостроковій перспективі ми фокусуємося на F16, але також аналізуємо й інші платформи, тому що завжди хочемо бути попереду нашого супротивника. Постійно виникає питання, F16, F18, F22, F35 чи інші літаки? Це питання постійно обговорюється. Але є зобов'язання від країн, про які ми оголосили, вони зобов'язуються, партнери беруть на себе зобов'язання, що навесні буде [здійснено] передачу. Якби їх передали сьогодні, я б сказав вам, що ми почнемо їх використовувати. Ми переходимо до зобов'язань, але зобов'язання не є фактичним виконанням – це слід розуміти. Ми цінуємо кожну країну, кожну людину, яка працює з нами в кожній області. Щодо F16, перше зобов'язання від наших партнерів буде виконано навесні", – сказав Умеров на спільному брифінгу з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом у вівторок у Києві.

Теги: #передача #умеров #україна #f16

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