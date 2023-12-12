Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - міністр оборони Латвії

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс переконаний, що Україна якнайшвидше повинна стати 33-м повноправним членом НАТО.

"Ми прихильники повноправного членства України в ЄС і НАТО, яка, безсумнівно, буде боротися найближчими днями за початок переговорів про вступ до ЄС. Водночас ми поділяємо все сказане у Вільнюсі і вважаємо, що Україна має стати 33-м членом НАТО якомога швидше", - заявив Спрудс на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим у вівторок у Києві.

Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів "якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України".