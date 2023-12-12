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19:27 12.12.2023

Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - міністр оборони Латвії

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Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - міністр оборони Латвії

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс переконаний, що Україна якнайшвидше повинна стати 33-м повноправним членом НАТО.

"Ми прихильники повноправного членства України в ЄС і НАТО, яка, безсумнівно, буде боротися найближчими днями за початок переговорів про вступ до ЄС. Водночас ми поділяємо все сказане у Вільнюсі і вважаємо, що Україна має стати 33-м членом НАТО якомога швидше", - заявив Спрудс на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим у вівторок у Києві.

Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів "якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України".

 

 

Теги: #нато #думка #латвія

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