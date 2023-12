США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

США запроваджують санкції проти понад 150 осіб та юридичних осіб із Росії та інших країн за роль у розвитку оборонно-промислового комплексу РФ, ідеться у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

До санкційних списків, зокрема, увійшли АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол", ТОВ "ПЛАЗА", АТ "Аерокон", ТОВ "ЛАГГАР ПРО" і ТОВ "ТСК Вектор". Також під санкції підпали ще шість компаній, пов'язаних із матеріально-технічним забезпеченням військової галузі, включно з АТ "75 АРСЕНАЛ".

Санкції запровадили проти більш ніж 75 компаній обробної промисловості та семи компаній технологічного сектору, зокрема "Азимут Фотонікс", NISSA Digispace, PICASO 3D, двох компаній аерокосмічної галузі - ТОВ "АВІАТЕКСИМ" і URALHELICOM.

До списків додали вісім компаній транспортної сфери, включно з "Карго Сервіс Центр" і "ІТБ Логістика"; 10 компаній, пов'язаних з електронікою, зокрема "Промтех-Дубна" і "Мордовська радіоелектронна компанія". Водночас санкції торкнулися ПАТ "СІТІ" і ТОВ "Спектрум".

США також поповнили санкційні списки щодо Росії людьми і компаніями з третіх країн. "Мінфін продовжує вживати заходів щодо виявлення людей, організацій і мереж із третіх країн, які полегшують, організовують і забезпечують передання ключових технологій, устаткування і ресурсів кінцевим користувачам, які належать до російського оборонно-промислового комплексу", - ідеться в пресрелізі.

У рамках боротьби з такими поставками Вашингтон запровадив санкції проти чотирьох структур і дев'яти фізосіб у Росії, КНР, Пакистані, які беруть участь, на думку США, у "закупівлі зброї та технологій китайського виробництва для Росії". Серед таких компаній - зокрема Jarvis Limited, що базується в Китаї, і російське ТОВ "Технология 5".

Також під санкціями опинилися компанії Beijing Yunze Technology Co., Ltd., що базуються в КНР, і Chang Guang Satellite Technology Co., що займаються комерційною супутниковою зйомкою.

Крім цього, під санкції підпали турецькі компанії, які, як стверджують у Вашингтоні, постачають Росії "товари високої важливості для російських виробників". Йдеться про компанії Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv, Globus Turkey та інші.

Також санкції запровадили проти структур, що базуються в ОАЕ, які, за даними Мінфіну, постачали в РФ запчастини та обладнання для літаків, а також електро- та металорізальне обладнання. Серед них - AMC Service FZE, Griffon FZC, Aspect DWC LLC та інші.

Також, під санкції підпав швейцарський експортер електроніки Tamestone. Так, Tamestone здійснював поставки російській компанії Streloy E-commerce, щодо якої теж вжили обмежувальних заходів.

До санкційного списку помістили сінгапурську компанію Micro Electronics, яка спеціалізується на розробці електроніки.

Також США застосували санкції щодо мальдівської Intermodal Maldives, яка, згідно з твердженнями Мінфіну, передавала російським компаніям авіаційні запасні частини, комплектуючі для машин і целюлозне волокно. Санкції торкнулися компанії в Киргизії Weitmann і в Таджикистані Kafolati Komil.

У пресрелізі Мінфіну США уточнюють, що санкції передбачають блокування всієї власності, що перебуває у США, і часток у майні осіб, внесених у "чорні списки"; це стосується такого майна, що є у володінні або під контролем американських громадян. Крім того, будь-які юридичні особи, які прямо або побічно належать одному або декільком підсанкційним фізособам на 50% або більше, також підлягають блокуванню. Без особливого дозволу влади OFAC забороняє на території США комерційні операції, до яких залучено власність підсанкційних осіб; аналогічна заборона діяльності стосується громадян США.