Україна ініціювала стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування до відкритого АТ "Білоруськалій" санкції у вигляді стягнення в дохід держави його активів, а саме: корпоративних прав, коштів, залізничних вагонів, калійних добрив.

"Білоруськалій" своїми діями сприяє веденню війни проти України через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу російської федерації та окупаційними адміністраціями самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", – йдеться у пресрелізі Мін'юсту в четвер.

Відомство зазначило також, що "Білоруськалій" надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій, на території Білорусі та брало участь в організації та фінансуванні заходів, пов’язаних з підтриманням політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію.

Водночас більш детальна інформація щодо активів, які планується стягнути в дохід держави, в релізі відсутня.

"Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету Білорусі. За даними Мінюсту, підприємство повністю контролюється політичною верхівкою Білорусі, у тому числі, безпосередньо самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.