Події

10:26 13.03.2025

На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі

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На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі
Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з картами ситуацій по напрямках на фронті, оприлюднених у четвер Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ), у середу на курському напрямку дещо впала інтенсивність бойових зіткнень – до 17, порівняно з 33 боями у вівторок.

За інформацією Генштабу, Сили оборони були відкинуті від Мартиновки на північно-східних околицях Суджі, у середу росіяни продовжували удари у напрямку Лебєдьовки та Куріловки, з метою відрізати угрупування Сил оборони у Гуєво та з наміром виходу на державний кордон України в районі Суджі.

Як повідомлялось, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу заявив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення українських військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Теги: #курська_область #ситуація

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