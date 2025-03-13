На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі

Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з картами ситуацій по напрямках на фронті, оприлюднених у четвер Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ), у середу на курському напрямку дещо впала інтенсивність бойових зіткнень – до 17, порівняно з 33 боями у вівторок.

За інформацією Генштабу, Сили оборони були відкинуті від Мартиновки на північно-східних околицях Суджі, у середу росіяни продовжували удари у напрямку Лебєдьовки та Куріловки, з метою відрізати угрупування Сил оборони у Гуєво та з наміром виходу на державний кордон України в районі Суджі.

Як повідомлялось, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу заявив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення українських військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.