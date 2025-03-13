Уночі збито 74 зі 117 ворожих БпЛА, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

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Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 74 ворожих БпЛА зі 117, що атакували територію України, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначається, у ніч на 13 березня (із 19.00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.