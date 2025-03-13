Події

09:17 13.03.2025

Уночі збито 74 зі 117 ворожих БпЛА, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

1 хв читати
Уночі збито 74 зі 117 ворожих БпЛА, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено
Фото: НГУ

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 74 ворожих БпЛА зі 117, що атакували територію України, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначається, у ніч на 13 березня (із 19.00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:46 12.03.2025
За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

08:32 10.03.2025
Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

12:46 09.03.2025
Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

09:32 09.03.2025
Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

09:18 08.03.2025
Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

09:15 06.03.2025
Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

10:18 05.03.2025
За ніч збито 115 російських БПЛА

За ніч збито 115 російських БПЛА

09:20 28.02.2025
ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

09:20 27.02.2025
Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

09:14 26.02.2025
Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

За добу на фронті відбулось 138 боїв, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

Попри посилений тиск ворога, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

Зеленський: Очікуємо доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії

ОСТАННЄ

Сили оборони відчувають дефіцит ATACMS на тлі затримок поставок зброї із США – ЗМІ

Дуда закликав США перемістити ядерну зброю на польську територію як стримувальний фактор проти російської агресії

Росіяни вчергове стратили українських військовополонених – омбудсмен

Саратовська область РФ була атакована дронами - ЦПД

Два приватні будинки в Бориспільському районі пошкоджені через ворожу атаку дронів

Три людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Три людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі - Лисак

За добу на фронті відбулось 138 боїв, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Шестеро людей постраждали та одна загинула внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА