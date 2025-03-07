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21:21 07.03.2025

США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

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Міністерство юстиції США разом із Німеччиною та Фінляндією зруйнувало онлайн-інфраструктуру російської криптобіржі Garantex, оскільки її підозрюють у порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів, ідеться в заяві міністерства.

Garantex у четвер повідомив про блокування його гаманців емітентом найбільшого стейблкоїна USDT (токен прив'язаний до вартості долара США) компанією Tether на 2,5 млрд руб. Того самого дня біржа призупинила надання всіх послуг, включно з виведенням криптовалют. Пізніше на сайті Garantex з'явилася заглушка про те, що ресурс конфісковано Секретною службою США (USSS).

Згідно із заявою міністерства юстиції США, 6 березня правоохоронні органи країни під керівництвом USSS вилучили три домени, які використовувалися біржею для проведення операцій (Garantex.org, Garantex.io і Garantex.academy). Німеччина і Фінляндія, співпрацюючи зі США, конфіскували сервери, що забезпечували роботу біржі.

США також заявили, що раніше отримали копії серверів Garantex, включно з базами даних клієнтів і бухгалтерською звітністю. Крім того, правоохоронні органи США також заморозили понад $26 млн коштів, які використовуються для сприяння діяльності Garantex із відмивання грошей, ідеться в заяві.

За даними США, Garantex у період із 2019 до 2025 року контролювали й управляли громадянин Литви, який живе в РФ, Олексій Бесчоков, і громадянин Росії, який живе в ОАЕ, Олександр Міра Серда. США звинувачують адміністраторів біржі у змові з метою відмивання грошей.

Garantex перебуває під санкціями США з квітня 2022 року через підозру у відмиванні коштів. У лютому 2025 року біржа потрапила до санкційних списків ЄС.

Теги: #криптобіржа #росія #сша #garantex

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