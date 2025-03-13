Росіяни атакували Берислав, одна людина загинула, одна поранена

Російські окупанти зранку в четвер, 13 березня, атакували Берислав Херсонської області із застосуванням БПЛА, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Також до лікарні доставили 85-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму, контузію та ампутацію стопи.

"Потерпілий – під наглядом медиків", - відзначив голова ОВА.