Україна поставила до Сирії додатково 3850 т пшеничного борошна в рамках ініціативи Grain From Ukraine

Україна поставила до Сирії додатково 3850 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми президента Володимира Зеленського Grain From Ukraine, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Разом із 500 тонами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга запевнив, що Україна продовжує підтримувати сирійський народ і продовольчу безпеку на Близькому Сході.