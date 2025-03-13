Події

11:18 13.03.2025

Україна поставила до Сирії додатково 3850 т пшеничного борошна в рамках ініціативи Grain From Ukraine

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Україна поставила до Сирії додатково 3850 т пшеничного борошна в рамках ініціативи Grain From Ukraine

Україна поставила до Сирії додатково 3850 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми президента Володимира Зеленського Grain From Ukraine, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Разом із 500 тонами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга запевнив, що Україна продовжує підтримувати сирійський народ і продовольчу безпеку на Близькому Сході.

 

Теги: #grain_from_ukraine #сирія

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