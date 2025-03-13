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08:29 13.03.2025

За добу на фронті відбулось 138 боїв, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

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За добу на фронті відбулось 138 боїв, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби середи на лінії фронту відбулось 138 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському та торецькому напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

На сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На покровському напрямку зупинено 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка й не тільки.

На новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував українських бійців поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На гуляйпільському напрямку українські військові зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На оріхівському напрямку відбито шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників.

 

Теги: #генштаб #зведення

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