Трамп сподівається досягти згоди РФ про припинення війну без тиску

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США можуть застосувати тиск на Росію для того, щоб вона погодилася на 30-денне припинення вогню слідом за Україною, заявив президент Дональд Трамп, але він сподівається, що в цьому не буде необхідності.

"Звичайно, ми можемо тиснути. Ми можемо це зробити з Росією… У фінансовому сенсі, так, ми можемо зробити дуже погані для Росії речі, які будуть спустошливими для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир", – сказав він журналістам на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

На думку президента США, для Росії є сенс погодитися, бо продовження війни має для неї "багато мінусів".

Трамп знову нагадав, що за його попередників Джорджа Буша, Барака Обами та Джо Байдена Росія забирала території, тоді як він єдиний, за якого цього не відбувалося. Президент США нагадав, що він також зупинив "Північний потік-2" та першим надав Україні летальну зброю.

Трамп назвав великим успіхом досягнуту напередодні у Джидді (Саудівська Аравія) за результатами українсько-американських переговорів згоду України на 30-денне припинення вогню.

"Ми закінчили з Україною. Як ви знаєте, я завжди казав, що Україна, можливо, була найскладнішою стороною. Ви бачили, що було тут тиждень тому, коли відбувалися цікаві речі. У мене була людина, яка, здавалося, не хотіла миру. Тепер він погодився на мир. Побачимо, що буде далі", – зазначив президент США.

Він не став коментувати запитання, чи запланована у нього зустріч з Володимиром Путіним, але повідомив, що "люди їдуть до Росії прямо зараз, поки ми говоримо".

"Коли воно (повне припинення вогню – ІФ-У) почне діяти - якщо воно почне діяти – ми ще побачимо. Це залежить від Росії. Але ми маємо добрі стосунки з обома сторонами, насправді. Сподіваюсь, ми зможемо домогтися припинення вогню від Росії", – сказав Трамп.

"І якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до припинення цієї жахливої кривавої бані", – додав він.

Віце-президент Джей Ді Венс уточнив на прохання Трампа, що телефонний діалог з Росією триває.

"Як сказав президент, ми вважаємо, що ми знаходимося в дуже хорошому місці, де українці погодилися на припинення вогню. І зараз ми збираємося подивитися, чи зможемо ми переконати росіян також погодитися на припинення вогню. І ми обов'язково повідомимо, коли дізнаємось про це", – сказав Венс.

Підсумовуючи, Трамп висловив думку, що є шанс завершити розпочату Росією війну проти України.

"Отже, ми досягли половини…, і ми можемо змусити Росію зупинитися. Тоді у нас буде повне припинення вогню. І, я думаю, що до війни ніколи не повернеться", – зазначив президент США.

У свою чергу прем’єр Мартін привітав досягнуті напередодні домовленості в Джидді та навів приклад Ірландії, коли в 1993 році була досягнута домовленість про припинення вогню з ІРА, яка критикувалася, але яка поклала початок для миру.

"Так, знадобилося кілька років, щоб досягти всеосяжного мирного врегулювання, але, знову ж таки, гармати більш-менш замовкли. Війна в Україні - це руйнівна війна для молодих людей, і я думаю, що тут має бути дуже простий і зрозумілий наратив: … все, що ми можемо зробити, щоб зупинити насильство, я вважаю надзвичайно позитивним", – підкреслив прем’єр Ірландії.