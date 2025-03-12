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19:31 12.03.2025

Міноборони зацікавлене у співробітництві зі США у сфері оборонних інновацій

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Міноборони зацікавлене у співробітництві зі США у сфері оборонних інновацій

Міністерство оборони України зацікавлене у співпраці з американськими компаніями у виробленні та застосуванні інновацій в оборонному секторі, залученні американських інвестицій, заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін під час зустрічі у Києві з аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні генерал-майором Кітом Філліпсом.

"Ми відкриті для співробітництва у цьому секторі і віримо, що воно буде взаємовигідними", – сказав Чуркін, повідомляє прес-служба Міноборони.

У ході зустрічі він презентував свою сферу відповідальності у міністерстві, яка включає вироблення військово-технічної політики, супроводження життєвого циклу озброєння та розвиток оборонних інновацій.

Сторони обговорили необхідність чіткого законодавчого врегулювання цієї сфери, що сприятиме розвитку інноваційної діяльності та залученню іноземних партнерів.

На зустрічі українська та американська делегації домовились про подальші кроки у профільній співпраці.

 

 

 

Теги: #співпраця #оборона #сша

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