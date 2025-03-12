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22:09 12.03.2025

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї в Україну - ЗМІ

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Потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено, повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника.

За інформацією видання, американська зброя знову надходить до України, а обмін розвідданими між країнами повністю відновився після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що до України знову відправляються артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, схвалених адміністрацією Джозефа Байдена.

Крім того, чиновник додав, що американські підрядники, які перебувають в Україні для технічного обслуговування, навчання та підтримки складніших систем озброєння, також відновили свою роботу. Водночас неясно, чи вони залишали країну під час призупинення допомоги, чи залишалися в Україні.

Як зазначається, частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. У вівторок увечері державний секретар міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-presidency-03-12-2025/index.html

Теги: #зброя #поставки #сша

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