Рада викликала на засідання главу МЗС щодо переговорів у Саудівській Аравії

Фото: МЗС України

Верховна Рада викликала на пленарне засідання міністра закордонних справ Андрія Сибігу для надання інформації щодо переговорів у Джидді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

Як повідомив Гончаренко в Телеграм, за це рішення проголосували 152 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

“Ми маємо дізнатись деталі переговорів в Саудівській Аравії,” - наголосив народний депутат.