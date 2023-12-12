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18:00 12.12.2023

Єврокомісія затвердила пропозицію Єврораді, як використовувати доходи від заморожених російських активів для відновлення України

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Єврокомісія затвердила пропозицію Єврораді, як використовувати доходи від заморожених російських активів для відновлення України

Європейська комісія затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів.

Як повідомив у вівторок у Брюсселі журналістам високопоставлений чиновник Єврокомісії, текст пропозицій не буде оприлюднено, його передадуть Європейській Раді для вивчення з подальшим ухваленням рішення. Причому рішення про введення в дію пропозицій мають ухвалити одноголосно всі держави - члени Європейського Союзу.

У зв'язку з цим він попередив, що не озвучить конкретних цифр і процедур "через характер пропозицій - а це обмежувальні заходи, запроваджені через російську агресію".

Чиновник ЄК розповів, що "дуже великі суми активів і доходів Центрального банку Росії (ЦРБ) були в ЄС на час агресії". "На той час, за дуже короткий період - це було питання кількох годин або днів - ЄС вирішив іммобілізувати ці активи ЦБР, які були у фінансових установах на території ЄС. Після цього жодні транзакції більше не були можливі. Згодом це створило виняткову ситуацію, особливо для активів, які були іммобілізовані в так званих центральних депозитаріях (ЦД) цінних паперів - фінансових установах, які використовують для транзакцій між покупцями і продавцями", - деталізував він.

Водночас співрозмовник журналістів зазначив, що ЦД зазвичай не зберігають цінних паперів на своєму рахунку, оскільки цінні папери проходять через операцію протягом кількох годин. "Але через знерухомлення всіх інвестицій ЦБР, наприклад, в облігації з терміном погашення в шість місяців, які зберігаються на рахунках ЦД, з часом ці активи принесли дедалі більше ліквідності. Деякі облігації приносять доходи у вигляді дивідендів. І коли ці кошти знерухомлені в межах ЦД на території ЄС, із часом ви бачите дедалі більшу суму готівки. Ці ліквідні активи знерухомлені, як і бонди та цінні папери - їх не можна перемістити за межі ЦД. Водночас ЦД мають щось робити із цими ліквідними активами, вони не можуть зберігати їх на своєму рахунку. Їм доводиться поміщати їх на середньострокові депозити в центральних банках, їм доводиться просто розумно підтримувати їхню цінність. Згодом це принесло велику суму доходу, що і далі зростає. Ці виняткові доходи є лише завдяки рішенню про іммобілізацію. Зрештою ЦД записали ці доходи як прибуток на своїх рахунках, і держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток", - продовжив він.

У зв'язку з цим Європейська комісія вважає, що оскільки ці доходи отримано в результаті іммобілізації, то їх слід використовувати для допомоги в реконструкції та відновленні України. "Це довгострокова мета. Короткострокова мета полягає в тому, щоб переконатися, що це можливо, виконавши два завдання: змусивши ЦД управляти й реєструвати окремо всі ці доходи, щоб їх можна було чітко ідентифікувати у своїх системах бухгалтерського обліку, і, по-друге, цей чистий прибуток відсьогодні буде заборонено розподіляти серед акціонерів або інших третіх сторін - він має залишатися в ЦД. Зобов'язання зберігати чистий прибуток у межах ЦД ми обґрунтували довгостроковою метою, яку я щойно згадав, а саме: перевести частину цього чистого прибутку в Україну, найімовірніше, використовуючи для цього програми ЄС. Саме це ми сьогодні й робимо. Це - пропозиція, щоб знерухомити цей чистий прибуток й убезпечити його, щоб можна було використати в майбутньому", - підсумував він.

Теги: #єврокомісія #відновлення #активи_рф

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