Україна надасть результати зовнішнього аудиту ефективності НАБУ орієнтовно до кінця вересня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Україна зобов'язується завершити зовнішній аудит діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і надати звіт орієнтовно до кінця вересня 2024 року.

В оприлюдненому у вівторок на сайті МВФ оновленому меморандумі про фінансову та економічну політику зазначається, що, як передбачено законом, буде проведено зовнішній аудит ефективності роботи НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом і складено звіт.

"(Звіт) буде завершено й оприлюднено (пропонований структурний контрольний показник - кінець вересня 2024 р.) після закінчення року після призначення нового керівника в березні 2023 року", - ідеться в документі.

У меморандумі також зазначено, що для ефективної реалізації закону, який розширює повноваження НАБУ щодо перехоплення комунікацій (прослуховування), буде розроблено план на період після закінчення воєнного стану щодо надання відповідних ресурсів та обладнання.

Крім того, виходячи з тексту документа, в рамках реформи судово-експертної системи для правоохоронних органів планується забезпечення НАБУ доступом до незалежних і компетентних експертів-криміналістів, що дасть можливість ефективного розслідування, зокрема, складних випадків корупційних схем.