Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

- Україна зобов'язується забезпечити проведення відкритого і конкурентного конкурсу на 24 вакансії до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і призначити нових суддів до кінця липня 2024 року.

Як випливає з тексту оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, оприлюдненого на сайті МВФ, Вища рада правосуддя оголосила у вересні конкурс на посади суддів ВАКС - 15 вакансій безпосередньо до ВАКС і 9 - до Апеляційної палати ВАКС.

"Ми забезпечимо відкритий і конкурентний відбір на ці нові вакансії, адекватне забезпечення їхніх кадрових та організаційних потреб", - ідеться в тексті документа.

Згідно з текстом меморандуму, до проведення конкурсу буде залучено міжнародних експертів.

"Остаточні призначення будуть завершені до кінця липня 2024 року", - зазначено в документі.

Для підвищення ефективності роботи ВАКС до кінця березня 2024 року також буде внесено зміни до процесуального законодавства, зокрема, щодо розгляду справ одним суддею або трьома суддями ВАКС.