Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

Система оповіщення про повітряну тривогу в Києві продовжує працювати, незважаючи на збій у роботі "Київстару", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас у місцях встановлення старої частини системи у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме патрульна поліція через гучномовці", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Оплата проїзду в Київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.