Події

14:59 12.12.2023

Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

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Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

Система оповіщення про повітряну тривогу в Києві продовжує працювати, незважаючи на збій у роботі "Київстару", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас у місцях встановлення старої частини системи у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме патрульна поліція через гучномовці", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Оплата проїзду в Київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

 

Теги: #кмда #київстар #повітряна_тривога

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