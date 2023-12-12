В окупантів нестача приладів нічного бачення, що ускладнює нічні бої - британська розвідка

Російські війська стикаються з проблемами під час нічних боїв, зазначають у британській розвідці.

"Численні звіти комбатантів відзначають цю тенденцію від початку війни... Прилади нічного бачення часто посідають перші місця у списках обладнання, яке російські підрозділи запитують у своїх родин і прихильників. Українські сили часто оснащуються приладами нічного бачення від міжнародних партнерів", - йдеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, оприлюдненому в соцмережі Х (раніше - Твіттер) у вівторок.

Повідомляється, що російські військовослужбовці повідомляють про нестачу приладів нічного бачення і камер слабкої освітленості для безпілотних літальних апаратів.

"Імовірно, в російській проблемі є і культурний елемент: російська військова підготовка рідко приділяє особливу увагу нічним навчанням, натомість зазвичай орієнтуються на стандартні денні заходи, щоб справити враження на приїжджих старших офіцерів. З іншого боку, російський солдат заявляє, що українські сили рухаються здебільшого вночі", - йдеться в повідомленні.