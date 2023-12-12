Події

12:23 12.12.2023

Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

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Рух на польському ПП "Дорогуськ" відновлено, а на угорському ПП "Захонь" і не припинявся

Рух на польській стороні біля пункту пропуску "Дорогуськ" відновлено альтернативною дорогою після того, як протестувальники перегородили основну дорогу фурою з причепом після відкликання дозволу на протест місцевою владою, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Протестувальники вчора навіть поставили і заблокували рух на одній із доріг вантажним транспортним засобом, але наразі поліція намагається його прибрати з дороги, а вантажівки проїжджають іншою дорогою, тому заторів у русі поки що немає", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Деркача, ПП "Ягодин-Дорогуськ" із моменту його розблокування о 14:00 за Києвом 11 грудня скористалося понад 100 вантажівок на в'їзд і виїзд з України.

Заступник міністра зазначив, що великий внесок у розблокування ПП "Ягодин-Дорогуськ" зробив збір даних щодо порушення поліцією та протестувальниками умов протесту, а саме непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

"Учора під час рішення про відкриття ПП місцевий голова Дорогуська заявив, що причиною цього рішення було невиконання протестувальниками умов протесту", - пояснив Деркач.

Він нагадав, що ще три українсько-польські ПП залишаються заблокованими, проте продовжують працювати.

Щодо анонсованої з 11 грудня акції протесту угорських перевізників на ПП "Захонь-Чоп", заступник міністра зазначив, що вони не перешкоджають руху вантажного транспорту.

"Вони не блокують рух. Тобто рух на ПП "Захонь-Чоп" як був, так і здійснюється, але протестувальники є біля дороги, їх контролює угорська поліція. Поки що жодних сутичок і проблем немає", - описав Деркач поточну ситуацію.

Як повідомлялося, через розпочатий 6 листопада протест польських перевізників на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений із війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на розблокування кордону після приходу до влади в Польщі нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після запобіжної акції в листопаді з 1 грудня приєдналися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною. Увечері 4 грудня вони припинили протест, але заявляли про намір відновити його 11 грудня.

Про акції протесту, починаючи з 11 грудня, на одному з пунктів пропуску з Україною заявили й угорські перевізники.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді знизився на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.

Найбільше падіння з чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано на найбільшому ПП "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже вп'ятеро, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.

Через Угорщину в листопаді експорт автотранспортом збільшився на 0,3% - до 163,2 тис. тонн, тоді як імпорт - на 39,4%, до 137,5 тис. тонн. Через Словаччину експорт минулого місяця скоротився на 6,9% - до 66,2 тис. тонн, тоді як імпорт зріс на 29,1%, до 88,3 тис. тонн.

Теги: #деркач #перевізники #кордон #мінрозвитку_громад

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