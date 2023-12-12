Прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чотирьох порушників кордону в рясах, включно з ексскарбником Києво-Печерської лаври

Прикордонники Ізмаїльського загону Державної прикордонної служби затримали біля кордону з Молдовою чотирьох порушників, троє з яких були в церковному одязі.

"Двоє "батюшок" виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон", - повідомляють у телеграм-каналі Держприкордонслужби у вівторок уранці.

У відомстві також розповіли, що нелегали стали жертвами шахраїв. "Ділки, які обіцяли перевести псевдостарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники склали на всіх чотирьох протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину держкордону.