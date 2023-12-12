Мінкультури створює реєстри видавців і книгодрукарської продукції

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) працює над створенням реєстру видавців і всеукраїнської цифрової електронної бібліотеки, повідомила заступниця міністра МКІП з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вже розроблено програмне забезпечення для реєстру видавців і розповсюджувачів друкованої продукції. Відповідна постанова проходить погодження.

"Це перший етап створення цифрової електронної бібліотеки в масштабах країни. Перший крок - реєстр видавців, наступний - автоматизація ISBN (міжнародних кодів книг) у прив'язці до цих видавців", - сказала Бондар.

Наразі це окремі держпослуги. Коди видає Книжкова палата, а реєстрацією видавців і розповсюджувачів опікується Держкомтелерадіо.

"Після синхронізації в нас буде реєстр в електронному вигляді всіх книжок, які видають у державі. Отже, можемо створити єдиний електронний запис для всіх книжок. І бібліотеки, які отримують або закуповують собі примірники, замість того щоб прописувати від себе опис кожної книжки, після введення в базу певного ISBN автоматично зможуть отримувати єдиний опис, бажано, зроблений або розповсюджувачем, або видавцем, або єдиною визначеною державою установою", - повідомила Бондар.

Питання електронних видань, з урахуванням авторських прав, поки що не вирішено.

"Поки що ми намагаємося зрозуміти, хто фінансуватиме отримання електронних примірників бібліотек. Цим питанням опікується Український інститут книги. Можливо, згодом і держава фінансуватиме як закупівлю паперових книжок у бібліотек, адже це просто нова формула розповсюдження книжок і розповсюдження доступу до читання. Тут питання: якщо держава фінансує доступ до твору, то він просто може бути у відкритому доступі, і для цього не потрібна фізична бібліотека - достатньо сайту чи застосунку, тоді це вже зовсім інша історія бібліотечного формату", - зазначила Бондар.

Окремо триває процес формування стратегії оцифрування стародруків та бібліотечних спадщин, створення реєстру старовинних друкованих видань.

"Ідеться не про музеї, а про бібліотеки, які мають багато цінного та історично важливого. Це буде спільний ресурс, який об'єднуватиме те, що зберігається в численних бібліотеках у всій Україні", - повідомила Бондар.