Реєстр закладів культури допоможе МКІП підвищити ефективність діяльності
Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) створює реєстр закладів культури, який допоможе накопичувати додаткову інформацію про діяльність та ефективність роботи бібліотек, театрів, музеїв, повідомила заступниця міністра МКІП з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Програмне забезпечення вже розробили, працюємо над постановою для його запуску. У нас 33 тис. закладів культури, майже 15 тис. бібліотек плюс театри, клуби, музеї, школи... Цей реєстр інтегрується з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців й автоматично підтягне всю інформацію", - повідомила Бондар.
Після того як керівник ідентифікує свій заклад у реєстрі, у ньому відображатимуться статистичні дані, які заклади подають у формі звітів.
"Нарешті, матимемо наочну картину історії діяльності в єдиному інформаційному ресурсі", - зазначила Бондар.
За словами заступниці міністра, щоб забезпечити більш ефективне управління, імовірно, буде збільшено частоту та розширено перелік наданих до Держстату даних. Наприклад бібліотеки - скільки людей прийняли, скільки книжок видали і повернули; театри - кількість нових вистав, проданих квитків, розбивку за жанрами вистав, щоб розуміти, що найбільш популярно.
"Заклади мають виходити на самозабезпечення. Культурний продукт має бути високого рівня і відповідати вимогам часу, тоді й попит збільшиться. На основі цього реєстру рішення може ухвалювати сам керівник: як управляти, що створювати, стимулювати. Я хотіла б, щоб усі державні рішення ухвалювали на основі зібраних даних", - каже Бондар.
Водночас поки що Мінкультури не ініціювало зміни до формату та обсягу статистичних даних.
"Нині - етап створення реєстру, впровадження його через постанову, актуалізацію всієї інформації за всіма установами. І потім, коли введемо в експлуатацію реєстр мережі й він офіційно запрацює, Мінкультури аргументує і зможе подати пропозиції щодо розширення і частоти подання даних відповідно до оновлених вимог", - повідомила Бондар.