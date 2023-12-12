РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

Російський флот вивів на бойове чергування в Чорне море два кораблі і ще один - в Азовське, серед них немає носіїв ракет "Калібр", повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України у вівторок уранці.

"У Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу в інтересах РФ Керченською протокою до Азовського моря пройшли 8 суден, з них 2 рухалися до протоки Босфор, а до Чорного моря - 30 суден, з них 8 йшло до Босфору.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).