Події

08:45 12.12.2023

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

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РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

Російський флот вивів на бойове чергування в Чорне море два кораблі і ще один - в Азовське, серед них немає носіїв ракет "Калібр", повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України у вівторок уранці.

"У Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу в інтересах РФ Керченською протокою до Азовського моря пройшли 8 суден, з них 2 рухалися до протоки Босфор, а до Чорного моря - 30 суден, з них 8 йшло до Босфору.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #рф #кораблі

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