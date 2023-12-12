У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Одна людина загинула і ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу населених пунктів області російськими окупантами минулої доби, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 597 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди", - написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. "Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю в Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - додав Прокудін.