Події

07:59 12.12.2023

У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

1 хв читати
У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Одна людина загинула і ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілу населених пунктів області російськими окупантами минулої доби, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 597 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди", - написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. "Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю в Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - додав Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 12.12.2023
За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

08:16 12.12.2023
Унаслідок обстрілів у Херсоні є поранені, інформація уточнюється

Унаслідок обстрілів у Херсоні є поранені, інформація уточнюється

21:59 11.12.2023
Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Російські війська за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

15:03 11.12.2023
У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

У Херсонській громаді під обстрілом 1 людина загинула, 3 поранені

12:15 11.12.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях, без жертв

08:58 11.12.2023
Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

Ворог за добу завдав близько 80 ударів по населених пунктах Запорізької області

08:44 11.12.2023
У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

08:42 11.12.2023
На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

На Харківщині не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів за добу

00:48 11.12.2023
Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли п'ять громад Сумської області

19:08 10.12.2023
Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

ОСТАННЄ

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

Кожен українець і українка мають отримувати якісні безбар'єрні послуги

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

Зеленський обговорив із президентом Світового банку шляхи зміцнення української фінансової системи

На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Україна візьме участь у 10-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції

Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

12 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА