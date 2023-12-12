Україна візьме участь у 10-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції

Українська делегація на чолі з головою Національного агентства протидії корупції (НАЗК) Олександром Новіковим прибула на 10-ту сесію Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції, повідомляє НАЗК у понеділок.

"Мета цього візиту - продемонструвати світові лідерство України у впровадженні цифрових інструментів запобігання корупції, а найголовніше - нашу готовність ділитися найкращими практиками з партнерами. Від довіри партнерів залежить наша підтримка, тому Україна готова гарантувати прозорість і підзвітність усіх процесів, пов'язаних із використанням допомоги та повоєнним відновленням завдяки розбудові системи доброчесності та цифровізації", - наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як зазначає міністр юстиції України Денис Малюська, затверджена урядом України державна антикорупційна програма на 2021-2025 роки демонструє, що питання боротьби з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства та пріоритетом українського уряду.

За словами голови комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики Анастасії Радіної, парламент продовжує ухвалювати всі необхідні закони для посилення антикорупційної політики України. "Розширення штату Національного антикорупційного бюро України, посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення повноважень НАЗК. Це демонструє неухильну законодавчу підтримку антикорупційних органів та їхньої діяльності з боку Верховної Ради", - наголосила Анастасія Радіна.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що "збільшення штату НАБУ має значно посилити інституційну спроможність органу, що вплине як на результати роботи НАБУ, так і на рівень довіри суспільства".

Своєю чергою, Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума зауважила, що АРМА залишається невід'ємною складовою антикорупційної інфраструктури України, яку схвалюють і міжнародні партнери.

"Ми вже демонструємо як на національному рівні, так і на міжнародній арені спільне бачення всіх антикорупційних органів щодо боротьби з корупцією та розробляємо нові механізми цивільної конфіскації активів", - сказала вона.

Очільниця Агентства додала, що АРМА підтримує політику доброчесності та прозорості, що підтверджується відкриттям публічного доступу до Єдиного державного реєстру заарештованих активів, схваленням нових порядків добору управителів та реалізації заарештованих активів за прозорими правилами, зокрема й за кордоном.

Заступник голови НАЗК Ярослав Любченко наголошує на важливості розбудови політики доброчесності не лише на державному рівні, а й у приватному секторі. З цією метою члени української делегації вже почали демонструвати представникам інших країн розроблену НАЗК інструкцію керівника з розбудови доброчесної організації, що допоможе будь-якій організації у світі трансформувати свою систему управління в ефективну та доброчесну.