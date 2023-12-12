Події

07:21 12.12.2023

Україна візьме участь у 10-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції

2 хв читати

Українська делегація на чолі з головою Національного агентства протидії корупції (НАЗК) Олександром Новіковим прибула на 10-ту сесію Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції, повідомляє НАЗК у понеділок.

"Мета цього візиту - продемонструвати світові лідерство України у впровадженні цифрових інструментів запобігання корупції, а найголовніше - нашу готовність ділитися найкращими практиками з партнерами. Від довіри партнерів залежить наша підтримка, тому Україна готова гарантувати прозорість і підзвітність усіх процесів, пов'язаних із використанням допомоги та повоєнним відновленням завдяки розбудові системи доброчесності та цифровізації", - наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як зазначає міністр юстиції України Денис Малюська, затверджена урядом України державна антикорупційна програма на 2021-2025 роки демонструє, що питання боротьби з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства та пріоритетом українського уряду.

За словами голови комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики Анастасії Радіної, парламент продовжує ухвалювати всі необхідні закони для посилення антикорупційної політики України. "Розширення штату Національного антикорупційного бюро України, посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення повноважень НАЗК. Це демонструє неухильну законодавчу підтримку антикорупційних органів та їхньої діяльності з боку Верховної Ради", - наголосила Анастасія Радіна.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що "збільшення штату НАБУ має значно посилити інституційну спроможність органу, що вплине як на результати роботи НАБУ, так і на рівень довіри суспільства".

Своєю чергою, Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума зауважила, що АРМА залишається невід'ємною складовою антикорупційної інфраструктури України, яку схвалюють і міжнародні партнери.

"Ми вже демонструємо як на національному рівні, так і на міжнародній арені спільне бачення всіх антикорупційних органів щодо боротьби з корупцією та розробляємо нові механізми цивільної конфіскації активів", - сказала вона.

Очільниця Агентства додала, що АРМА підтримує політику доброчесності та прозорості, що підтверджується відкриттям публічного доступу до Єдиного державного реєстру заарештованих активів, схваленням нових порядків добору управителів та реалізації заарештованих активів за прозорими правилами, зокрема й за кордоном.

Заступник голови НАЗК Ярослав Любченко наголошує на важливості розбудови політики доброчесності не лише на державному рівні, а й у приватному секторі. З цією метою члени української делегації вже почали демонструвати представникам інших країн розроблену НАЗК інструкцію керівника з розбудови доброчесної організації, що допоможе будь-якій організації у світі трансформувати свою систему управління в ефективну та доброчесну.

 

 

 

Теги: #оон #корупція #протидія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 11.12.2023
ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарну допомогу у 2024 р. у зв'язку із загостренням військових дій - ЗМІ

ООН закликає виділити $46 млрд на гуманітарну допомогу у 2024 р. у зв'язку із загостренням військових дій - ЗМІ

18:43 05.12.2023
Керівник САП: Швидше розслідувати справи ми не будемо, дайте нам інструментарій, і будемо відповідати за рівень боротьби з корупцією

Керівник САП: Швидше розслідувати справи ми не будемо, дайте нам інструментарій, і будемо відповідати за рівень боротьби з корупцією

18:00 05.12.2023
Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

01:44 03.12.2023
Україна приєдналася до декларації країн-учасниць COP28

Україна приєдналася до декларації країн-учасниць COP28

15:41 30.11.2023
Українська делегація полишила залу засідання під час виступу Лаврова на міністерській зустрічі ОБСЄ - ЗМІ

Українська делегація полишила залу засідання під час виступу Лаврова на міністерській зустрічі ОБСЄ - ЗМІ

15:09 30.11.2023
В ООН очікують, що 2023 рік буде найспекотнішим за історію спостережень

В ООН очікують, що 2023 рік буде найспекотнішим за історію спостережень

21:33 29.11.2023
Заступник керівника ОП Шурма провів нараду з представниками лісової та деревообробної промисловості

Заступник керівника ОП Шурма провів нараду з представниками лісової та деревообробної промисловості

12:18 29.11.2023
Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

Україна на Конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС і плани зеленого відновлення

02:38 28.11.2023
США закликають РБ ООН вплинути на дії КНДР із запусків балістичних ракет

США закликають РБ ООН вплинути на дії КНДР із запусків балістичних ракет

18:42 27.11.2023
Віцепрезидентка Єврокомісії в Києві: Мій меседж Брюсселю - Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією

Віцепрезидентка Єврокомісії в Києві: Мій меседж Брюсселю - Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

ОСТАННЄ

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

Зеленський обговорив із президентом Світового банку шляхи зміцнення української фінансової системи

На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

12 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США

Польська поліція прибула для розблокування дороги на ПП "Дорогуськ"

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА