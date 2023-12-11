Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що Єврокомісія у вівторок, 12 грудня, представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

"Наприкінці тижня на нас чекають важливі рішення на саміті Євроради. Підготовка йде повним ходом, додаються нові елементи. Уже після засідання я обговорював його підсумки з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Він повідомив мені, що завтра Європейська комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України", - написав Кулеба в Інстаграмі.

Міністр нагадав, що Україна давно наполягала на необхідності такого механізму. "Будемо детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів", - наголосив він.

Сьогоднішнє засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС глава МЗС України назвав "історичним".

"Це було історичне, щоб не сказати епічне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Востаннє таку відверту розмову я пам'ятаю в цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT", - написав Кулеба.