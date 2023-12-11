Суд відсторонив від посади директора департаменту інфраструктури Сумської міськради - САП

Директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради, підозрюваного в одержанні хабара, на два місяці усунуто від обійманої посади.

"11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та відсторонив від займаної посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради, якого спільно з мером міста Суми викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 грн" - повідомляє пресслужба САП.

Термін відсторонення – два місяці.

Як повідомлялося, 2 жовтня мера міста Суми Олександра Лисенка та директора департаменту Сумської міськради спіймали на місці злочину одразу після одержання третьої частини хабара в розмірі 1 млн 430 тис. грн. Встановлено, що зазначені особи вимагали кошти за вирішення питання щодо встановлення виконавчим комітетом Сумської міськради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Правоохоронці 3 жовтня повідомили Сумському міському голові про підозру. Дії обох осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. 5 жовтня ВАКС обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 млн грн. 6 жовтня його випустили із СІЗО після внесення застави в 3 млн грн як альтернативи триманню під вартою.