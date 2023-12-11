Окупанти в неділю пішли в масований наступ на авдіївському та мар'їнському напрямках, знищено 26 російських танків і бронемашин

донецРосійські окупанти в неділю розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, окупанти активно застосовували авіацію, скидали керовані авіабомби, загалом 15 авіаударів за добу.

"Натиск наразі триває і вже сьогодні відбито 36 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, також на південь від Сєверного, на південь від Тоненького та в районі Первомайського і Невельського. Також 12 атак відбито біля Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні, йдуть колонами бронетехніки, тобто і танки, і БМП, і БТРи", - сказав Штупун в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, в неділю українські військові знищили 11 російських танків і 15 бронемашин, пошкодили ще кілька одиниць ворожої бронетехніки.

"Наші військові стійко тримають оборону. Ворог уже сьогодні втратив ще кілька сотень особового складу... Ворог продовжує підтягувати резерви, але вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад, і їх примушують або він вимушений знімати засоби захисту, тобто шоломи, бронежилети і якусь іншу екіпіровку з поранених і мертвих окупантів, які йшли попереду цих резервів", - розповів Штупун.