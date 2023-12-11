Події

18:04 11.12.2023

Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

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Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

Міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким подякував угорській стороні за медичну допомогу Україні та за допомогу в розмінуванні територій.

"Щойно в нас була відверта телефонна розмова з моїм угорським колегою Крістофом Салай-Бобровницьким. Подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, сподіваючись на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", - написав Умєров у соцмережі Х у понеділок увечері.

 

Теги: #угорщина #умєров

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