Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

Міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким подякував угорській стороні за медичну допомогу Україні та за допомогу в розмінуванні територій.

"Щойно в нас була відверта телефонна розмова з моїм угорським колегою Крістофом Салай-Бобровницьким. Подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, сподіваючись на подальшу співпрацю. Також запросив міністра до Києва", - написав Умєров у соцмережі Х у понеділок увечері.